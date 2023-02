Cronaca 121

Meteo. In Sicilia sole e poche nuvole, temperature stazionarie

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque

Redazione

La pressione torna ad aumentare in Sicilia favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; su litorale ionico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso. Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime comprese tra 10 e 14 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 14 a Catania, 10 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani.

Per sabato 18 febbraio, ancora sole

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Giornata con cielo coperto in Liguria con pioviggine, cielo coperto su Veneto e Friuli, nubi irregolari sul resto delle regioni.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto sull’alta Toscana e sulle coste del Lazio, praticamente sereno sul resto delle regioni.

Resto del Sud: A parte più nubi sulla Campania, sul Salento e sui monti della Calabria, per il resto avremo un ampio soleggiamento. Clima piacevole.



