Meteo, in Sicilia previsto caldo anomalo anche per l'Epifania: ma la pioggia tornerà dalla prossima settimana

Per un probabile ritorno della pioggia dovremmo attendere almeno l'inizio della prossima settimana quando una perturbazione atlantica porterebbe un peggioramento del tempo sulla nostra Penisola

Redazione

03 Gennaio 2023 18:43

Nelle ultime settimane il clima siciliano ha assunto connotati tutt'altro che invernali. Come riportato da 3bmeteo.it la fase anomala durante gli ultimi dell'anno ha portato la colonnina di mercurio a segnare punte di +20°C su gran parte delle aree costiere. Il sole e le temperature fuori stagione sono tutt'ora gli effetti del vasto anticiclone che sta interessando tutta la Penisola e nei prossimi giorni il copione rimarrà ancora lo stesso, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Soltanto qualche nube in più tenderà ad interessare l'Isola. Nello specifico durante il giorno dell'Epifania inizieremo ad avere maggiore variabilità, seppur le condizioni meteo risulteranno ancora stabili. Locali annuvolamenti si avranno lungo i settori tirrenici del messinese e del palermitano, con possibilità anche per qualche isolato piovasco sui settori nord-orientali della Sicilia. Non mancheranno maggiori spazi soleggiati, specie tra agrigentino, catanese, ragusano e siracusano. Condizioni che rimarranno stabili anche nel corso del prossimo weekend con tempo prevalentemente asciutto e clima mite. Soltanto nella giornata di sabato qualche addensamento nuvoloso interesserà il settore ionico, associato a isolati piovaschi tra siracusano e ragusano.

Per un probabile ritorno della pioggia dovremmo attendere almeno l'inizio della prossima settimana quando una perturbazione atlantica porterebbe un peggioramento del tempo sulla nostra Penisola, coinvolgendo anche la Sicilia. Il rapido passaggio instabile porterebbe delle piogge a carattere sparso, specie tra palermitano, trapanese, messinese e agrigentino. Nei giorni a seguire un nuovo rinforzo dell'anticiclone riporterà condizioni stabili e ampiamente soleggiate. Le temperature risulteranno ancora al di sopra delle medie del periodo, specie nei valori massimi. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo tra lunedì e martedì. Mari che risulteranno generalmente poco mossi.



