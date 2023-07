Cronaca 473

Meteo, in Sicilia arriva l'anticiclone del Sahara: sarà un fine settimana rovente

Tra lunedì 10 e mercoledì 12 di giorno si potranno toccare addirittura i 47-48°C in Sardegna e 45°C in Sicilia,

Redazione

Sarà un weekend rovente. L’anticiclone tropicale dal deserto del Sahara sta iniziando ad avanzare verso l’Italia e farà salire le temperature massime fino ad oltre 43°C sulle Isole Maggiori. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it sottolineando che già da oggi avremo tempo soleggiato su tutte le regioni. Prevista soltanto qualche residua precipitazione sul Piemonte occidentale, specie sul torinese, anche per sabato mattina.

In giornata le temperature massime inizieranno a salire con valori prossimi ai 40°C soltanto in Sardegna, altrove rimarranno ancora stazionarie. Nel corso del weekend l’anticiclone africano conquisterà tutta l’Italia e il suo centro si avvicinerà alla Sardegna. Sia sabato che domenica il sole sarà prevalente mentre le temperature subiranno un’improvvisa impennata domenica 9 luglio.

Al Nord si toccheranno punte di 35-36°C, come a Bologna, Padova, Milano, al Centro i valori saliranno fino a 36-37°C come a Roma e Firenze. Al Sud si supereranno di poco i 40°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. La prossima settimana il bel tempo continuerà a prevalere su tutte le regioni, “con temperature – afferma Sanò – che potrebbero candidarsi ad essere una delle più potenti mai avvenute in Italia”. I valori termici diurni aumenteranno ulteriormente. Tra lunedì 10 e mercoledì 12 di giorno si potranno toccare addirittura i 47-48°C in Sardegna e 45°C in Sicilia, 36-38°C al Centro-Nord come a Firenze, Milano, Ferrara, Bologna e Roma.

Nel dettaglio – Venerdì 7. Al nord: soleggiato salvo temporali su ovest Piemonte. Al centro: sole e caldo. Al sud: tutto sole. – Sabato 8. Al nord: un po’ di instabilità sul torinese, sole altrove. Al centro: soleggiato con caldo in aumento. Al sud: bel tempo e clima caldo. – Domenica 9. Al nord: tutto sole e caldo intenso. Al centro: clima caldissimo e soleggiato. Al sud: sole prevalente, molto caldo in Campania e Sicilia.



