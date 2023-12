Meteo: in Italia arrivano freddo dalla Russia e neve, ma in Sicilia l'inverno è ancora lontano

Attualita 505

L'ingresso dell'aria fredda dalla Russia porterà gelate e neve a quote collinari al Nord Italia

Redazione

Arriva la neve. La prossima settimana in pianura, i prossimi giorni sulle Alpi dove ne dovrebbe arrivare tantissima. “Per questo fine settimana, oggi caldo al centro sud con 20 gradi a Roma e Firenze, 21 a Napoli e 25 in Sicilia e poco più caldo anche al nord: ma tra sabato pomeriggio e domenica torna il freddo proveniente dalla Russia”, spiega all’Adnkronos il meteorologo del sito www.iLMeteo.it, Lorenzo Tedici.

«Oggi al centro sud farà caldo, e al nord invece nevicherà tantissimo sulle Alpi ma solo sopra i 1.500 metri, perché sale la quota neve, e ancora sabato un buon mezzo metro di neve fresca sulle Alpi centro orientali, dalle Dolomiti fino al Friuli fino a quote di alta collina 600-700 metri. – continua Tedici – Sempre sabato vede l’ingresso dell’aria fredda russa, con qualche gelata sulla pianura padana e sulle regioni adriatiche e neve a quote collinari nel nord – nord est. Domenica si batteranno i denti, ma sempre al nord e sulla fascia adriatica».



