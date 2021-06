Attualita 333

Meteo, in arrivo super ondata di caldo: il Sud sarà travolto da un anticiclone africano

L'estate è pronta a prendere il sopravvento e il caldo è pronto a fare il suo ingresso, soprattutto nel week end

Redazione

13 Giugno 2021 20:56

La nuova settimana sarà contrassegnata da un'Italia africana in quanto l'anticiclone sub-tropicale avvolgerà gran parte del Paese.Ci siamo! E' scoppiata l'estate sull'Italia, avvolta già da un caldo importante arrivato proprio nel corso di questo weekend. Le temperature stanno infatti salendo e la nuova settimana sembra destinata a mostrare valori termici davvero di tutto rispetto per la stagione.

L'anticiclone africano infatti, muoverà il suo baricentro sempre con maggior convinzione verso la nostra Penisola anche se il caldo intenso ed i cieli totalmente sereni non saranno comunque cosa per tutti. Cerchiamo dunque di capire cosa ci aspetta sul fronte meteo-climatico per i prossimi giorni.

Iniziamo il nostro viaggio all'intero della settimana partendo ovviamente dalla giornata di lunedì 14 giugno quando l'alta pressione ormai presente su tutto il Paese si lascerà un po' intimorire da deboli correnti più fresche in arrivo dai quadranti orientali. Sul fronte meteo assisteremo al passaggio di qualche nube sul Nordest e su alcuni tratti del Centro specie sul comparto adriatico. Su queste zone ne risentiranno leggermente anche i termometri che si vedranno costretti a perdere qualche punticino.

Sul resto del Paese invece avremo più sole e temperature stabili, ma sempre calde.

Nei giorni successivi l'alta pressione africana inizierà a muovere il suo centro motore gradualmente verso le regioni centro-meridionali dove tra martedì 15 e giovedì 17 il tempo si manterrà decisamente caldo e soleggiato con temperature comunque più io meno stabili. A partire da venerdì 18 e per tutto il corso del weekend l'avvicinamento di un vortice di bassa pressione dalla Spagna favorirà un ulteriore richiamo di aria calda africana verso l'Italia in particolare sulle regioni del Sud e sulle due isole Maggiori. Sarà su queste aree dove il caldo raggiungerà valori molto elevati. (Meteo.it)



