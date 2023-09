Attualita 144

Meteo, dopo il caldo record arrivano temporali e grandine: ecco le zone più colpite

Il ricambio d'aria, seppur limitato, darà luogo ad un ridimensionamento delle temperature, soprattutto al Centro-Nord

Redazione

Dopo il caldo record di queste settimane arrivano le piogge. Il clima in Italia è sempre più equatoriale: fasi calde e soleggiate, break temporaleschi violenti e di nuovo solleone asfissiante. Nelle prossime ore sono previsti temporali e piogge forti sulle Alpi e pure sulle zone pianeggianti del Nordovest e più occasionalmente su quelle del Triveneto. Qualche rovescio poi e previsto anche in Sardegna e in Toscana. Nonostante i frequenti temporali, il sole sara ancora prevalente al Centro-Nord con un calo delle temperature non irreversibile; il termometro infatti scendera di 4-5 gradi, ma all’orizzonte non escludiamo un nuovo rialzo; al Sud il caldo africano portera invece ancora picchi di 35 gradi, specie in Sicilia. Ecco le previsioni di 3B Meteo.

Un primo impulso instabile raggiungerà l'arco alpino, innescando qualche rovescio soprattutto dal pomeriggio sul settore centro-occidentale, ma non si tratterà di fenomeni particolarmente rilevanti, a parte qualcuno localmente più intenso in serata sull'Alto Adige. Sul resto d'Italia nessuna variazione, con tempo stabile e soleggiato salvo qualche addensamento in Liguria e sull'alta Toscana. Le temperature cominceranno a perdere qualche grado al Nord, specie su Alpi e alta Val Padana.

Domani proseguirà il passaggio di impulsi instabili da ovest ad est lungo il bordo superiore dell'anticiclone, con nuovi rovesci e temporali attesi soprattutto dalle ore diurne sui settori alpini e prealpini centro-orientali e sull'Appennino Emiliano, con locale sconfinamento dei fenomeni dapprima alle pianure del Nordest, dell'Emilia e in serata a tratti di quelle piemontesi e lombarde. Il ramo più meridionale dell'impulso instabile scorrerà fin sulle regioni centrali e in Sardegna, generando qualche rovescio soprattutto sulle zone interne nel pomeriggio e isolatamente sulle coste adriatiche. Al Sud si assisterà giusto al passaggio di nubi medio-alte e stratificate, più compatte in Campania, dove sarà possibile qualche locale piovasco nella prima parte della giornata. Il ricambio d'aria, seppur limitato, darà luogo ad un ridimensionamento delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.



