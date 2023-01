Meteo, domani allerta gialla in Sicilia per rovesci e temporali

Meteo, domani allerta gialla in Sicilia per rovesci e temporali

Non si escludono, inoltre, nevicate al di sopra degli 900-1100 m sui rilievi

Redazione

Diramata per la giornata di domani, martedì 24 gennaio, una nuova “allerta gialla” per rovesci e temporali, ma soltanto per parte dell’Isola. Lo riporta www.catanialiveuniversity.it. Secondo quanto riportato dall’avviso del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, per la giornata di domani si attendono precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutta l’Isola, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori centro-occidentali” e “deboli sulle restanti zone”. Non si escludono, inoltre, nevicate al di sopra degli 900-1100 m sui rilievi. Non si prevedono, ad ogni modo, variazioni significative delle temperature.



