Meteo. Da oggi, domenica 20 agosto, temporali sulla Sicilia

Ecco le previsioni riportate sulla seguitissima pagina facebook MeteoCaltanissetta

Redazione

Lo scrivevamo qualche giorno fa. La possente ondata di calore in atto su Europa occidentale e centro nord Italia sta lasciando ai margini l'estremo sud dello stivale e la nostra isola, che ha vissuto 48h ore di caldo intenso ma senza estremi. Il minore irraggiamento e le ore di luce inferiori rispetto ad un mese fa hanno contribuito a rendere meno asfissiante questa fase. Scrivevamo altresì che la matrice subtropicale avrebbe lasciato parzialmente scoperta l'area balcanica e ionica, con un blanda circolazione depressionaria (fig 1) che avrebbe riservato sorprese.

Cosa intendevamo? Si tratta dell'attivazione di instabilità termoconvettiva pomeridiana sulle zone lontane dal mare, secondo il più classico degli schemi estivi. Il calo dei geopotenziali, l'arrivo di aria leggermente più fresca in quota ed al suolo ed il forte irraggiamento diurno saranno gli ingredienti per lo sviluppo di temporali pomeridiani sulla Sicilia, a partire da oggi e fino alle giornate di mercoledì/giovedì. La distribuzione dei fenomeni è come sempre incerta, ma sembrerebbe che oggi, domenica 20 agosto, sia la Sicilia centro orientale ad avere più chance. Al contrario, domani potrebbe riguardare più anche il nisseno. Ma si tratta solo di stime. La genesi invece sarà sempre la stessa: mattina soleggiata, poco vento, nubi in sviluppo dalle ore centrali del dì e acquazzoni nel range temporale compreso tra mezzogiorno e il tramonto. Miglioramento serale. Laddove colpiranno, I temporali porteranno temporaneo refrigerio.



