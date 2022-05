Attualita 339

Meteo, da martedì all'improvviso arriverà l'estate: temperature oltre i 30 gradi

Per domani in Sicilia sono previste piogge intense

Redazione

Weekend della Festa della Mamma incerto con frequenti rovesci, ma da martedì sono in arrivo temperature tra i 30°-33° al Nord con le prime condizioni afose del 2022. Al Nord oggi tempo instabile con nubi e rovesci specie in montagna. Al Centro: instabile con acquazzoni sparsi, meno probabili in Toscana. Al Sud: instabile con rovesci diffusi. Domenica 8. Al Nord: tempo instabile con rovesci e momenti asciutti. Al Centro: instabile con qualche acquazzone ma schiarite a tratti ampie. Al Sud: ancora piogge più intense in Sicilia, qualche schiarita in Puglia. Lunedì 9. Al Nord: soleggiato, qualche addensamento pomeridiano con rovesci specie in montagna. Al Centro: soleggiato salvo rovesci pomeridiani a ridosso dei rilievi, piogge in Sardegna. Al Sud: residuo maltempo in Sicilia, variabile altrove; graduale miglioramento.L'Estate all'improvviso, da martedì ingresso di un robusto Anticiclone con 30-33 C all'ombra al Nord poi in graduale estensione anche al Centro-Sud.



