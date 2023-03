Cronaca 286

Meteo, colpo di coda dell'inverno: freddo e pioggia per la domenica delle Palme

La parte finale di questa settimana vedrà ancora sole e temperature alte con le massime che raggiungeranno addirittura 28°C in Sardegna e 23-25°C in Sicilia

Redazione

Colpo di coda invernale da domenica delle Palme, quando si assisterà ad un peggioramento delle condizioni meteo con l'arrivo del freddo che persisterà anche all'inizio della settimana seguente. I giorni in cui il termometro crollerà saranno 2, 3 e 4 aprile, le temperature poi risaliranno e tornerà a splendere il sole, anche se rimarranno sotto la media stagionale fino a Pasqua.

La parte finale di questa settimana vedrà ancora sole e temperature alte con le massime che raggiungeranno addirittura 28°C in Sardegna e 23-25°C in Sicilia. Un andamento che sarà presente fino a sabato. Così come prevede Lorenzo Badellino, esperto di 3BMeteo: "Un primo fronte si avvicinerà all'Italia già a ridosso del prossimo weekend, quello delle Palme, approfittando di una graduale ritirata dell'anticiclone dall'Europa centrale. Ad orchestrarlo sarà una dinamica depressione in movimento da ovest ad est sull'Inghilterra, che da sabato cercherà di estendere la sua influenza più a sud, fin verso il Mediterraneo centrale. Sabato sarà una giornata di attesa, ancora tutto sommato mite, con una depressione che si scaverà sottovento alle Alpi e che domenica traslerà verso il Centro-Sud. Questa richiamerà dietro di sé aria fredda di origine artica che sul finire della settimana irromperà sull'Italia, provocando un nuovo generale calo termico e fenomeni di instabilità crescente su molte regioni".

Colpa di coda dell'inverno

Da domenica 2 aprile, dunque, lo scenario cambierà con le correnti fredde che arriveranno dall'Europa centrale: sono attese piogge fin dal mattino sulle regioni centrali, poi anche sul Nord-Est e verso il meridione nella seconda parte della giornata. In Sicilia la pioggia è prevista per lunedì. la tempistica del peggioramento deve essere confermata, ma in generale avremo piogge più intense al Centro Italia e vento in intensificazione.



