Attualita 1576

Meteo Caltanissetta, l'ondata di calore ha le ore contate: da martedì 29 agosto crollo termico di 10 gradi

Pubblichiamo l'analisi del meteo pubblicata sulla pagina facebook della seguitissima pagina MeteoCaltanissetta

Redazione

27 Agosto 2023 12:36 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/meteo-caltanissetta-londata-di-calore-ha-le-ore-contate-da-martedi-29-agosto-crollo-termico-di-10-gradi Copia Link Condividi Notizia

In questi ultimi giorni, l’ingresso di correnti calde africane ha fatto lievitare la colonnina di mercurio su tutto il nisseno. Sabato, il nostro capoluogo ha raggiunto i +36,1°C, valori termici che verranno riconfermati anche oggi. L’ondata di calore ha, comunque, le ore contate. Ultime 36 ore di caldo e da lunedì si cambierà totalmente registro! Un affondo di origine atlantica passando dapprima dal Regno Unito e poi dalla Francia, si fionderà dritto dritto sul bacino Mediterraneo ed accompagnato da correnti fresche nord-occidentali, causerà un brusco calo delle temperature anche sulla nostra regione.

Parlando di numeri, alla quota di 1500 metri si passerà dagli attuali +24,4°C a +11,5°C di Martedì, 29 Agosto. Un crollo termico notevole, che alla quota altimetrica di Caltanissetta corrisponderà ad un calo complessivo della temperatura di circa 10°C. Il primo fronte più fresco, quello di Lunedì, verrà accompagnato dal passaggio di corpi nuvolosi e qualche fenomeno piovoso sparso e debole. Saliranno in cattedra anche tesi venti, che sulla Sicilia soffieranno dai quadranti occidentali.

Il resto della settimana sarà ancora caratterizzato da temperature inferiori alla media del periodo. I valori massimi previsti a Caltanissetta scenderanno al di sotto dei +30°C, con l’apice del fresco atteso nella giornata di Giovedì prossimo, quando potrebbe anche attivarsi anche una debole instabilità pomeridiana (in attesa di conferme).

Buon fine settimana a tutti.



In questi ultimi giorni, l'ingresso di correnti calde africane ha fatto lievitare la colonnina di mercurio su tutto il nisseno. Sabato, il nostro capoluogo ha raggiunto i +36,1°C, valori termici che verranno riconfermati anche oggi. L'ondata di calore ha, comunque, le ore contate. Ultime 36 ore di caldo e da lunedì si cambierà totalmente registro! Un affondo di origine atlantica passando dapprima dal Regno Unito e poi dalla Francia, si fionderà dritto dritto sul bacino Mediterraneo ed accompagnato da correnti fresche nord-occidentali, causerà un brusco calo delle temperature anche sulla nostra regione. Parlando di numeri, alla quota di 1500 metri si passerà dagli attuali +24,4°C a +11,5°C di Martedì, 29 Agosto. Un crollo termico notevole, che alla quota altimetrica di Caltanissetta corrisponderà ad un calo complessivo della temperatura di circa 10°C. Il primo fronte più fresco, quello di Lunedì, verrà accompagnato dal passaggio di corpi nuvolosi e qualche fenomeno piovoso sparso e debole. Saliranno in cattedra anche tesi venti, che sulla Sicilia soffieranno dai quadranti occidentali. Il resto della settimana sarà ancora caratterizzato da temperature inferiori alla media del periodo. I valori massimi previsti a Caltanissetta scenderanno al di sotto dei +30°C, con l'apice del fresco atteso nella giornata di Giovedì prossimo, quando potrebbe anche attivarsi anche una debole instabilità pomeridiana (in attesa di conferme).

Buon fine settimana a tutti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare