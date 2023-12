Attualita 824

Meteo Caltanissetta: ecco cosa accadrà nei prossimi tre giorni

Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, temperatura minima di 5°C e massima di 13°C

Redazione

Il Meteo.it ha analizzato le condizioni climatiche di Caltanissetta per i prossimi giorni. Lunedì 4 Dicembre: giornata prevalentemente serena, minima 5°C, massima 13°C. Nel dettaglio: cielo sereno al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 5°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Est con intensità di circa 6km/h, deboli da Sud al pomeriggio con intensità tra 8km/h e 15km/h, alla sera moderati da Sud con intensità tra 10km/h e 21km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3, corrispondente a 577W/mq.

Martedì 5 Dicembre: giornata caratterizzata da pioggia, min 6°C, max 11°C. In particolare avremo pioggia anche persistente al mattino e al pomeriggio, pioggia di debole intensità alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 14, mentre la minima a mezzanotte sarà di 6°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1910m alle ore 8 e la quota neve minima sarà 1690m alle ore 19. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud con intensità tra 14km/h e 22km/h, al pomeriggio moderati da Sud-Ovest con intensità tra 14km/h e 19km/h, alla sera moderati da Ovest-Nord-Ovest con intensità tra 15km/h e 26km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 11 e sarà di 750m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.7, corrispondente a 280W/mq.

Mercoledì 6 Dicembre: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, minima 6°C, massima 11°C. In particolare avremo nubi sparse di passaggio al mattino, cielo coperto al pomeriggio, qualche nube sparsa alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 5 sarà di 6°C. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità tra 15km/h e 23km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 10 con un valore UV di 1.1, corrispondente a 351W/mq.



