Attualita 348

Meteo, bel tempo e clima primaverile in Sicilia: previste temperature che toccheranno i 27 gradi

Nell'isola l'inverno sembra un lontano ricordo mentre il termometro sta raggiungendo temperature sopra le medie del periodo

Redazione

05 Febbraio 2021 07:28

Bel tempo e clima di primavera in Sicilia e in particolare a Palermo venerdì e sabato. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, infatti, per tutta la giornata di venerdì ci saranno ampie zone di sereno in tutta la regione ma soprattutto temperature di gran lunga sopra le medie del periodo con punte massime che si avvicinerà a 25 gradi.Venerdì la giornata più mite con temperature che a Palermo raggiungeranno anche 26-27, decisamente al di sopra delle medie di inizio febbraio.





