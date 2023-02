Cronaca 160

Meteo, arriva l'anticiclone di San Valentino: da martedì tempo soleggiato per 10 giorni

Al mattino farà ancora freddo almeno fino a lunedì con locali gelate anche in pianura, di giorno si toccheranno punte di 15-16 gradi come se fossimo a fine marzo

Redazione

Il drammatico ciclone glaciale, che per due giorni ha colpito la Sicilia, si è allontanato verso Est attenuandosi e ora è in arrivo il tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Fino a domani, il tempo sarà instabile, dopo però dovrebbe arrivare, per più di una settimana, una fase stabile e soleggiata, secondo 3bmeteo. "Dopo il severo maltempo di venerdì, un nuovo modesto peggioramento del tempo è atteso nel corso di domenica, nel pomeriggio-sera su Calabria ionica, Stretto di Messina e Palermitano orientale, ma senza alcuna criticità. Lunedì ultimi strascichi instabili su Locride e Sicilia sotto i venti di Grecale, poi al via una fase più stabile e soleggiata ovunque", dice Edoardo Ferrara.

La quiete dopo la tempesta dunque: proprio perché la tempesta c'è stata, con venti che hanno raggiunto i 94 km/h a Catania e 98 km/h in provincia di Siracusa. Adesso tutto cambia con la spinta dell’Anticiclone di San Valentino in espansione fino alla Germania. Avremo almeno una decina di giorni con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato. Al mattino farà ancora freddo almeno fino a lunedì con locali gelate anche in pianura, di giorno si toccheranno punte di 15-16

gradi come se fossimo a fine marzo, ma addirittura in alcune zone potremo raggiungere 20 gradi come ad inizio aprile, anche nei fondivalle alpini. La quota neve sarà ben più alta rispetto agli ultimi giorni, oltre i 1100 metri e comunque i fenomeni saranno deboli ed isolati.



