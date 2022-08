Cronaca 1038

Meteo, arriva la sesta fiammata africana: in Sicilia previsti picchi fino a 45 gradi

L'ondata di caldo avrà breve durata e già a cavallo del fine settimana abbandonerà l'Italia

Redazione

Arriva la sesta fiammata africana di questa pazza estate pronta a riportare le colonnine di mercurio su valori davvero elevatissimi su alcuni angoli del Paese dove si potranno toccare picchi addirittura prossimi ai 44/45°C. Nonostante in questi ultimi giorni l'atmosfera aveva finalmente mostrato un atteggiamento più normale ai nostri standard climatici, l'anticiclone africano non si è mai veramente tolto di mezzo, rimanendo in una sorta di "vigile attesa" sempre pronto ad approfittare della prima occasione per rilanciarsi alla conquista del nostro Paese. Ed ecco infatti che nei prossimi giorni la sua paziente attesa sarà premiata anche se il suo tentativo di riconquistarsi il ruolo di protagonista andrà solo parzialmente a buon fine. In poche parole, il grande caldo tornerà, ma solo a carico di alcune zone del bel Paese.

A farne le spese infatti saranno principalmente le regioni del Sud dove già da Mercoledì 17 le colonnine di mercurio saliranno vistosamente fino a raggiungere la soglia dei 40°C su molte zone. A salire sul gradino più alto del podio sarà la Sicilia, specie sulle aree del siracusano dove i termometri potranno spingersi anche oltre la soglia dei 44/45°C. Molto caldo farà anche sul resto del Sud specialmente in Puglia dove anche qui, nel barese e nel foggiano ad esempio, i termometri potranno accarezzare la soglia dei 40/41°C.

Via via che saliremo verso le regioni del Centro e del Nord, nonostante il caldo sarà comunque in aumento, i valori termici resteranno meno elevati con punte intorno ai 35/36°C che a conti fatti sono comunque valori superiori alla media climatologica del periodo. Qui poi le cose saranno destinate a cambiare molto in fretta per effetto di una perturbazione attesa già a partire da Mercoledì 17 e poi Giovedì 18.

Infine, cosa ci riserverà il futuro? Questa sesta ondata di caldo, oltre a non riuscire ad avvolgere l'interno Paese, si mostrerà diversa dalle precedenti anche per durata. Salvo sorprese infatti, abbandonerà l'Italia già a cavallo del fine settimana sotto la spinta di un redivivo anticiclone delle Azzorre pronto a regalarci un weekend discreto e gradevole sul fronte climatico. Ma di questo ve ne daremo maggiori notizie nei prossimi aggiornamenti.



