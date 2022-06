Attualita 245

Meteo, arriva Caronte: temperature con picchi di caldo fra i 38 e i 40 gradi

Il clima è destinato a divenire ancora più rovente con temperature davvero esageratamente superiori alla media

Redazione

Èin arrivo sull'Italia un'ondata di caldo dovuta all'anticiclone africano che dopo aver soggiornato sul comparto più occidentale del continente europeo, si avvicina al nostro Paese. Gli effetti non tarderanno a farsi sentire. Secondo le previsioni de il Meteo.it è atteso il ritorno di «Caronte» che farà salire le temperature con picchi di caldo fra i 38 e i 40 gradi.

«L'area mediterranea - spiega il Meteo.it - risulta essere avvolta da un bollente anticiclone africano alimentato da correnti d'aria caldissime che prendono le loro origini direttamente dall'incandescente entroterra sahariano». Quali saranno gli effetti di questa ulteriore espansione dell'alta pressione verso il nostro Paese? «Dopo un sabato ancora leggermente disturbato da deboli infiltrazioni d'aria fresca, già da oggi, domenica, le condizioni atmosferiche sull'Italia torneranno stabili ovunque con il sole che splenderà indisturbato da Nord a Sud fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso a carico delle regioni del Sud e in particolare a ridosso dei rilievi»

Ma tra gli effetti dell'ulteriore rinforzo dell'alta pressione sub-sahariana, non ci sarà solo il bel tempo.Occhi puntati ai termometri che inizieranno un'ulteriore escalation «con valori ormai ovunque orientati verso livelli ben lungi dai normali standard climatici del periodo». Cosi', nei prossimi giorni, l'alta pressione africana si estenderà ulteriormente sul nostro Paese e il clima «è destinato a divenire ancora più rovente con temperature davvero esageratamente superiori alla media climatologica del periodo». Le temperature schizzeranno fino a 38-40 gradi prima al Centro-Nord, poi anche al Sud. Possibile calo delle temperature tra giovedì e venerdì prossimi, poi ancora tanto caldo.(La Stampa.it)



