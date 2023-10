Cronaca 698

Meteo, ancora caldo anomalo in Italia e poi El Nino smusserà i picchi

Non si intravedono cambiamenti almeno fino al 10 ottobre, ad eccezione di una lieve diminuzione delle temperature

Redazione

04 Ottobre 2023 08:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/meteo-ancora-caldo-anomalo-in-italia-e-poi-el-nino-smussera-i-picchi Copia Link Condividi Notizia

Caldo anomalo almeno per altri 10 giorni in Italia, poi il fenomeno climatico 'El Nino' smusserà i picchi non solo nel nostro Paese. Queste le previsioni del meteorologo e climatologo del Consorzio Lamma-Cnr Giulio Betti. "Al momento - sottolinea - si può dire che non si intravedono cambiamenti almeno fino al 10 ottobre, ad eccezione di una lieve diminuzione delle temperature, tra mercoledì e venerdì, cui farà seguito un nuovo rialzo termico".

Ma se parlare di previsioni a breve termine è realistico, "è impossibile - secondo l'esperto - parlare ad esempio del prossimo novembre, dicembre o addirittura di gennaio. Quello che è certo è che è in azione El Nino, che in Europa produrrà i suoi effetti tra novembre e marzo, e avrà l'effetto di smussare gli eccessi termici". Il fenomeno, ha osservato Betti, "si manifesta in media ogni 5 anni influenzando principalmente l'area del Pacifico equatoriale, e vi sono associate correnti umide e precipitazioni,". Difficile è comunque dire, secondo il climatologo, se il blocco anticiclonico che ha portato queste eccezionali temperature sia riconducibile a El Nino. "L'anticiclone - continua - è più legato alle grandi anomalie regionali in Europa, dove le temperature del mare sono eccezionalmente alte".



Caldo anomalo almeno per altri 10 giorni in Italia, poi il fenomeno climatico 'El Nino' smusserà i picchi non solo nel nostro Paese. Queste le previsioni del meteorologo e climatologo del Consorzio Lamma-Cnr Giulio Betti. "Al momento - sottolinea - si può dire che non si intravedono cambiamenti almeno fino al 10 ottobre, ad eccezione di una lieve diminuzione delle temperature, tra mercoledì e venerdì, cui farà seguito un nuovo rialzo termico". Ma se parlare di previsioni a breve termine è realistico, "è impossibile - secondo l'esperto - parlare ad esempio del prossimo novembre, dicembre o addirittura di gennaio. Quello che è certo è che è in azione El Nino, che in Europa produrrà i suoi effetti tra novembre e marzo, e avrà l'effetto di smussare gli eccessi termici". Il fenomeno, ha osservato Betti, "si manifesta in media ogni 5 anni influenzando principalmente l'area del Pacifico equatoriale, e vi sono associate correnti umide e precipitazioni,". Difficile è comunque dire, secondo il climatologo, se il blocco anticiclonico che ha portato queste eccezionali temperature sia riconducibile a El Nino. "L'anticiclone - continua - è più legato alle grandi anomalie regionali in Europa, dove le temperature del mare sono eccezionalmente alte".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare