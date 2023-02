Meteo, a Caltanissetta prevista allerta arancione per giovedì 9 febbraio: il sindaco ordina chiusura di scuole, parchi e cimitero

Sono attese piogge forti, , nubifragi, vento di burrasca e neve a bassa quota

Redazione

08 Febbraio 2023

Il sindaco Roberto Gambino sta predisponendo un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ville, parchi e cimitero, per la giornata di domani. Il dipartimento della protezione civile ha previsto infatti per domani sulla nostra provincia l'allerta arancione, mentre nella Sicilia orientale è prevista l'allerta rossa. Un vero e proprio uragano mediterraneo si è formato a ridosso delle nostre regioni meridionali dove provocherà piogge forti, nubifragi, vento di burrasca e neve a bassa quota.



