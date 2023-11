Attualita 1012

Meteo, a Caltanissetta le temperature scenderanno fino a 3°: previste raffiche di vento fino a 45 k/h

Di seguito riportiamo le previsioni della seguitissima pagina Facebook MeteoCaltanissetta

La pioggia di questi ultimi minuti aprirà la strada alle correnti più fredde di matrice artica. Particolare attenzione tra un paio di ore perchè salirà in cattedra il forte vento di Maestrale, le cui raffiche nelle aree interne del nisseno potranno superare i 45 km/h. E' anche attesa la prima neve a Piano Battaglia. Nevicate a partire dai 1100 metri di quota. Dall’immagine satellitare si nota benissimo l’aria fredda (distinguibile dalle nubi frastagliate) che è in prossimità della Sicilia. Prepariamoci ad affrontare 36 ore di stampo invernale. Domattina, a Caltanissetta la colonnina di mercurio scenderà fino a +3°C. Le poche nubi e l’assenza di vento durante le prossime ore notturne potrebbero favorire il fenomeno dell’inversione termica nelle zone pianeggianti e nelle conche del nisseno: non escludiamo, quindi, temperature minime sotto lo zero nell’area di Pian del Lago.



