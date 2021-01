Cronaca 255

Messina, petardo esplode per strada: grave un bimbo di 10 anni

Quando sono arrivati i soccorsi, il bimbo è stato trovato a terra in una pozza di sangue

20 Gennaio 2021 10:45

Un bimbo di 10 anni è ricoverato in gravi condizioni, nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina, dopo essere stato travolto dall'esplosione di un grosso petardo.È accaduto sabato scorso a Santa Lucia, sopra Contesse. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione, pare che il bimbo stesse giocando per strada quando qualcuno ha acceso la miccia, facendo esplodere l'ordigno. Da appurare se il piccolo si sia avvicinato perchè incuriosito o se il petardo sia stato lanciato da qualcuno incurante della presenza del bambino.

Quando sono arrivati i soccorsi, il bimbo è stato trovato a terra in una pozza di sangue. E' stato operato d’urgenza in chirurgia pediatrica del Policlinico di Messina, da un'equipe composta da ortopedici e chirurghi plastici.

Sul caso indaga la polizia e pare che ci siano alcune persone iscritte nel registro degli indagati.



