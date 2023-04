Dimentica le chiavi e si arrampica per riprenderle: morto un 47enne

Dimentica le chiavi e si arrampica per riprenderle: morto un 47enne

La tragedia si è consumata a Messina, l'uomo doveva raggiungere il secondo piano di un complesso residenziale

Redazione

Uscito per recarsi a lavoro si è accorto di aver dimenticato le chiavi di casa nel suo appartamento sito al secondo piano del complesso Paradise del villaggio Annunziata di Messina. Nel tentativo di recuperarle evitando di chiamare i vigili del fuoco ha usato una scala per entrare dal balcone ma è precipitato ed è morto. A perdere la vita tragicamente, stamani intorno alle 9, è Mauro De Salvo, un 47enne di Messina. Cadendo l'uomo ha sbattuto violentemente la testa morendo all'istante. L'arrivo di un'ambulanza è servita solo a constatare il decesso.

Sul posto anche diverse volanti della polizia che hanno sentito i testimoni presenti al momento dell'incidente. I vigili del fuoco, su richiesta delle forze dell'ordine, hanno aperto l'appartamento dell'uomo per effettuare ulteriori accertamenti.



