Cronaca 512

Messina Denaro, malore durante una tac in ospedale all'Aquila: reazione allergica al liquido di contrasto

La somministrazione di un antistaminico, secondo quanto è stato possibile ricostruire, ha però in breve tempo consentito di superare il malore

Redazione

Avrebbe avuto un leggero malore, il boss Matteo Messina Denaro, martedì scorso quando è stato per qualche ora ricoverato presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila per essere sottoposto a degli accertamenti clinici non eseguibili in carcere. Il problema s’è verificato al momento di fare una Tac, all’interno dell’ala chiamata “Edificio G8” (perchè venne realizzata come ospedale d’emergenza in occasione del vertice del G8 dell’estate del 2009, l’anno del sisma del 6 aprile), un’ala che è stata totalmente blindata da un enorme spiegamento di forze dell’ordine come il Messaggero ha raccontato in esclusiva. Durante l’esame diagnostico con liquido a contrasto, il boss avrebbe avuto una reazione allergica. La somministrazione di un antistaminico, secondo quanto è stato possibile ricostruire, ha però in breve tempo consentito di superare il malore.



