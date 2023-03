Cronaca 354

Messina Denaro, il magistrato Di Matteo: «Capire se ci sono state coperture istituzionali»

Sulla cattura dell'ex latitante parla il magistrato della trattativa Stato-mafia

Redazione

Sulla cattura di Matteo Messina Denaro «c’è poi da chiarire il capitolo delle coperture extra mafiose: non credo alle coperture solo da parte dei familiari e di qualche compaesano. Dobbiamo capire se ci possano essere state coperture istituzionali. Del resto anche per Provenzano solo dopo svariati anni si è potuto accertare che ha potuto contare su coperture di altro tipo». È il dubbio sollevato dal magistrato Nino Di Matteo in occasione dell’appuntamento Sky Tg 24 Live, per l’occasione dalla Sala dei Baroni. «È vergognoso - sottolinea di Di Matteo - che un latitante accusato di sette stragi resti latitante per trenta anni. Dobbiamo chiederci come sia stato possibile che Matteo Messina Denaro sia rimasto a casa sua facendo una vita normale, sostanzialmente da latitante a casa sua».



