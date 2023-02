Cronaca 1032

Messina Denaro firma i verbali: diffuse nuove foto dai carabinieri

È la mattina del 16 gennaio scorso, immediatamente dopo la sua cattura da parte di Ros e Gis all'esterno della clinica privata

Redazione

22 Febbraio 2023 13:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/messina-denaro-firma-i-verbali-diffuse-nuove-foto-dai-carabinieri Copia Link Condividi Notizia

Rimarranno certamente tra le foto storiche della guerra messa in atto dallo Stato nei confronti della mafia e dei suoi massimi esponenti, le tre foto diffuse dai carabinieri e che ritraggono, l'ex padrino di cosa nostra di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, mentre firma il verbale di arresto. È la mattina del 16 gennaio scorso, immediatamente dopo la sua cattura da parte di Ros e Gis all'esterno della clinica privata “La Maddalena” di Palermo, in via San Lorenzo, dove Messina Denaro erano andato per curarsi per un tumore al colon. Sono tre scatti. Prima l'ex boss di cosa nostra era stato portato all'interno della compagnia di San Lorenzo, poi da qui trasferito all’aeroporto di Boccadifalco.

All’interno di un hangar c’era la base operativa dei militari del Gruppo intervento speciale e reparto operativo speciale. Quelle che sta mettendo mentre viene fotografato sono le firme di rito. Matteo Messina Denaro quella stessa sera a bordo di un elicottero verrà trasferito nel carcere di massima sicurezza de L’Aquila.



Rimarranno certamente tra le foto storiche della guerra messa in atto dallo Stato nei confronti della mafia e dei suoi massimi esponenti, le tre foto diffuse dai carabinieri e che ritraggono, l'ex padrino di cosa nostra di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, mentre firma il verbale di arresto. È la mattina del 16 gennaio scorso, immediatamente dopo la sua cattura da parte di Ros e Gis all'esterno della clinica privata "La Maddalena" di Palermo, in via San Lorenzo, dove Messina Denaro erano andato per curarsi per un tumore al colon. Sono tre scatti. Prima l'ex boss di cosa nostra era stato portato all'interno della compagnia di San Lorenzo, poi da qui trasferito all'aeroporto di Boccadifalco. All'interno di un hangar c'era la base operativa dei militari del Gruppo intervento speciale e reparto operativo speciale. Quelle che sta mettendo mentre viene fotografato sono le firme di rito. Matteo Messina Denaro quella stessa sera a bordo di un elicottero verrà trasferito nel carcere di massima sicurezza de L'Aquila.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare