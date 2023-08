Cronaca 531

Messina Denaro: "Ecco come è nato il selfie con il medico"

Il boss di Castelvetrano racconta ai magistrati durante l'interrogatorio racconta delle telecamere nella sua città

«Tutte le telecamere di Campobello e Castelvetrano le so, primo perché ho l’aggeggio che le cercava, che non l’avete trovato; e poi perché le riconosco». Così, nell’interrogatorio reso ai pm di Palermo dopo l’arresto, Matteo Messina Denaro spiega come era in grado, da latitante, di individuare le videocamere piazzate nel trapanese dagli investigatori che gli davano la caccia. Al procuratore di Palermo che gli chiede dove avesse nascosto l'apparecchio usato per intercettare le telecamere, mai trovato nei covi del capomafia il boss risponde: «In un altro posto. No, a Campobello no, era un altro... non era in quella casa..». "Poi c'era un’altra cosa: - prosegue il boss - molte di queste telecamere, quando le piazzavano - perché all’inizio, quando iniziarono, erano tutte di notte, poi anche di giorno - c'era un segnale, il maresciallo dei ROS c'era sempre lui; appena si vedeva lui con due o tre fermi in un angolo, già stavano mettendo una telecamera, anche se ancora non avevano messo». "Va beh, ma lei non è che era sempre in giro?», gli dice il magistrato.. "No, me lo dicevano. Amici miei, che non dico».

«Lo sa il selfie con il medico lo sa com'è nato? Lui è stato uno di quelli che mi operò, il primo aiuto, al fegato; io ci andavo ogni mese, perché lui mi doveva visitare la ferita, me la curava lui, perché è una ferita abbastanza pesante. Ad un tratto mi alzo, ci salutiamo, perché avevamo un rapporto... ci davamo pure del tu, abbracci, bacio, eh, sto per girarmi e mi fa cosi: 'Ce lo facciamo un selfie assieme?, e io che dico no?». Così, nel corso dell’interrogatorio reso ai pm di Palermo a febbraio, Matteo Messina Denaro ha raccontato l’origine del selfie scattato con uno dei medici della clinica La Maddalena che tante polemiche suscitò dopo la cattura del boss. "Ma lui sapeva che mestiere faceva?», gli chiede il magistrato. "Si, l’imprenditore agricolo, olio di olive», risponde il capomafia. (ANSA).



