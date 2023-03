Cronaca 427

Messina Denaro: Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta conferma nomina legale d'ufficio, udienza rinviata al 23 marzo

L'avvocato Montante: "Chiederò un termine a difeso. Devo fare il mio dovere di avvocato e la difesa è un diritto irrinunciabile"

Redazione

La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, al termine di una breve camera di consiglio ha confermato la nomina d'ufficio dell'avvocato Calogero Montante, che aveva rappresentato un'ipotesi di incompatibilità, quale difensore di Matteo Messina Denaro. Il boss è imputato nel processo come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio. La Corte, oggi presieduta dalla presidente della Corte d'Appello, Maria Grazia Vagliasindi, ha altresì fatto presente che oggi era in diversa composizione, per l'assenza del presidente Maria Carmela Giannazzo, rinviando pertanto l'udienza al 23 marzo per le conclusioni della difesa. L'avvocato Montante ha già preannunciato che nella prossima udienza chiederà un termine a difesa. "Giorno 23 - ha detto l'avvocato Montante - quando la corte si riunirà nella sua composizione originaria, discuterà in ordine all'eccezione che ho sollevato in data odierna e poi vedremo. Eventualmente chiederò un termine a difesa. Devo fare il mio dovere di avvocato e la difesa è un diritto irrinunciabile".



