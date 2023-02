Cronaca 307

Messina Denaro a favore di Putin attaccava Zelensky: "Perché l'Occidente non dice a questo buffone di dimettersi?"

Nel frammento di conversazione intercettata Messina Denaro commenta la guerra in Ucraina con toni sprezzanti verso Zelensky

Redazione

Anche il boss di mafia Matteo Messina Denaro dice la sua sulla guerra in Ucraina, sulla figura di Volodymyr Zelensky e su quella di Vladimir Putin e sulle reciproche responsabilità. Lo fa in una conversazione intercettata che sarà trasmessa ieri sera su La7 a Non è l’Arena. In un’anticipazione che il conduttore Massimo Giletti ha fatto ascoltare nell’edizione serale del Tg La7, è possibile percepire la posizione dell’ex latitante più ricercato d’Italia: tutt’altro che persuaso del sostegno a Kiev, e anzi – come detto da Giletti stesso introducendo il documento – «sulla linea di Berlusconi, Santoro e Travaglio». Nel frammento di conversazione intercettata, di cui al momento non è nota la data né l’interlocutore, Messina Denaro commenta la guerra in Ucraina con toni sprezzanti verso Zelensky.

«Perché invece di fornire armi gli Stati occidentali non dicono a questo buffone di presidente di dimettersi, sistemare le cose e fornire aiuti umanitari?», chiede il boss al suo interlocutore, insistendo: «Aiutarli nella loro terra a questi… Nel momento in cui succederà questo ti assicuro che sarò il primo io a fare beneficenza per queste persone, ma nella loro terra». Quindi spiega più in dettaglio la sua antipatia verso Zelensky e la causa ucraina. «In genere il popolo segue la televisione e i giornali: io non sono così. Ci vogliono far capire che quelli hanno torto: non hanno torto. Non è Putin che vuole mettere i missili in America, è il contrario». L’audio integrale della conversazione sarà trasmesso questa sera nel corso del programma.



