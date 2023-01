Cronaca 507

Messina Denaro a Campobello di Mazara da 4 anni: il mistero sull'amante e il figlio segreto

Che Messina Denaro fosse un play boy non è certamente cosa che viene fuori soltanto in questi giorni.

Redazione

Si torna a parlare di un presunto figlio segreto per il boss Matteo Messina Denaro e anche di un amante che avrebbe convissuto con lui. Sono le ultime indiscrezioni che emergono dalle indagini che stanno portando avanti magistratura e forze dell’ordine sin dall’arresto scattato 5 giorni fa. Pare che il latitante abbia vissuto per almeno gli ultimi 4 anni a Campobello di Mazara. La sua dimora un appartamento da circa 100 metri quadrati in via San Giovanni. Tra le ipotesi quella che Messina Denaro abbia vissuto lì dentro con questo ipotetico figlio segreto ed anche con l’amante, quindi la madre di quest’uomo.

La novità investigative in queste ore si susseguono: pare che Messina Denaro avesse anche una seconda identità segreta, e si facesse chiamare Francesco. Del figlio segreto di Messina Denaro se ne era parlato sin dal 2005, quando ci furono delle intercettazioni tra il cognato e la sorella del boss. Emergeva la figura di questo “figlio” che non era mai stato riconosciuto. Storia che pare abbia anche indispettito lo stesso Messina Denaro che avrebbe chiesto la prova del Dna.

Che Messina Denaro fosse un play boy non è certamente cosa che viene fuori soltanto in questi giorni. Si diceva che fosse amante delle belle donne, sarebbe stato anche coinvolto in festini hard organizzati a Palermo da signore di una certa età dell’alta borghesia con studenti universitari. Una retroscena pruriginoso, emerso quasi vent’anni fa durante il dibattimento davanti ai giudici della Corte d’Assise di Palermo per l’omicidio di Calogero Santangelo, un giovane di 25 anni iscritto a Medicina e originario di Castelvetrano. L’uccisione dello studente sarebbe stata chiesta a Totò Riina dal padre di Messina Denaro, il vecchio boss Don Ciccio, che era stato padrino di battesimo della vittima. Per anni la morte di Santangelo è rimasta un mistero. Poi ne parlò il pentito Giovanni Brusca che disse che l’eliminazione fu decisa per una partita di droga sottratta a Cosa nostra.



