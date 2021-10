Cronaca 185

Messina: arrestato corriere di droga e sequestrati dieci chili di hashish

Grazie al fiuto dei cani antidroga Sara e Dandy è stato segnalato un trolley sospetto

Redazione

27 Ottobre 2021 12:18

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato dieci chili di hashish ed arrestato un corriere deputato al trasporto del narcotico, custoditi all’interno di un trolley da viaggio portato al seguito dal soggetto, rientrato in Sicilia a bordo di un pullman di linea proveniente dal nord Italia e diretto a Catania. L’operazione è stata conclusa dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Messina che, con l’ausilio delle unità cinofile, effettuano un’intensa attività di controllo a tutte le vie di accesso alla città, via terra e via mare. In particolare, grazie al fiuto dei cani antidroga Sara e Dandy, in forza alla Squadra Cinofili del Gruppo di Messina, altamente specializzati in operazioni della specie, è stato segnalato un trolley sospetto, in uso ad un giovane tunisino, al cui interno è stata rinvenuta la sostanza stupefacente.

I due pastori tedeschi, infatti, dopo una prima ricognizione esterna, mostravano evidenti segni circa la presenza di un significativo carico di sostanza stupefacente: l’ispezione consentiva il rinvenimento dell’illecito carico, oltre 10 kg. di hashish, la cui vendita al dettaglio avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 100.000 Euro. La sostanza riportava sull’involucro esterno lo stemma di una nota casa automobilistica, a simboleggiare l’elevato standard qualitativo della merce, ed era sigillata in 10 involucri da 1 chilo circa, avvolti in numerosi strati di cellophane, confezionati sottovuoto, nel tentativo di sfuggire ad un eventuale controllo dei cani antidroga. Il corriere è stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto a custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio.

L’attività effettuata dimostra, ancora una volta, la centralità della città di Messina quale porta d’ingresso dello stupefacente in Sicilia, nonché punto strategico per il transito e lo smercio di ingenti partite di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento della locale criminalità organizzata. Per tali ragioni, l’attenzione delle Fiamme Gialle peloritane è altissima rispetto ad un fenomeno criminale di così grave impatto sociale e sintomatico, peraltro, dell’esistenza di agguerrite e strutturate organizzazioni criminali, in grado di gestire quantitativi così rilevanti di droga.



© Riproduzione riservata

