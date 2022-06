Attualita 26

Messa prima degli esami, studenti in chiesa a Serradifalco prima della Maturità

L'appuntamento è per giovedì 16 giugno, alle 18 in Chiesa Madre

Redazione

Anche a Serradifalco quest'anno per la prima volta, gli studenti che si preparano ad affrontare gli Esami di Stato, avranno la possibilità di ritrovarsi per celebrare insieme la Messa prima degli esami. Un'iniziativa fortemente voluta dall'Arciprete don Biagio Biancheri, realizzata in tutti i luoghi dove ha svolto il suo servizio pastorale. L'appuntamento è per giovedì 16 giugno, alle ore 18.00 in Chiesa Madre. Sarà una celebrazione in onore dello Spirito Santo. I giovanissimi maturandi si ritroveranno in Chiesa Madre insieme ai genitori, nonni, fratelli e insegnanti. Chi lo desidera potrà anche celebrare il sacramento della Riconciliazione. A tutti sarà donata la penna per la prova scritta con l'immaginetta del patrono degli studenti, san Giuseppe da Copertino. Dopo la Messa l'Arciprete brinderà con tutti i giovani presenti e a tutti sarà offerto il gelato.



