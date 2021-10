Cronaca 136

Messa in sicurezza discarica contrada Martino: il Comune di Serradifalco vince ricorso al Cgars

Ora i lavori di messa in sicurezza vanno avanti e - ha fatto sapere il sindaco Leonardo Burgio - si concluderanno presto.

Redazione

05 Ottobre 2021 08:31

E' stata depositata ieri la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (n. 831/2021) che ha deciso in via definitiva sul contenzioso relativo all'appalto della “messa in sicurezza d'emergenza della discarica di R.S.U. sita in contrada Martino". Subito dopo l'emersione di seri problemi di sicurezza per la salute pubblica nella discarica serradifalchese, l'Amministrazione Comunale guidata da Leonardo Burgio aveva indetto, tramite il proprio Ufficio Tecnico, una gara di appalto per l'esecuzione urgente di questi lavori. La gara era stata aggiudicata alla S.M. SRL, ma la INTEA SRL, che aveva preso parte alla gara, aveva ritenuto illegittimo l'operato della stazione appaltante affermando che la ditta aggiudicataria non fosse in possesso di alcuni requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e aveva impugnato al TAR Palermo il provvedimento di aggiudicazione.

