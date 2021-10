Salute 70

Mese della prevenzione del tumore al seno, l'Asp di Caltanissetta apre le porte degli ospedali

Domenica 24 ottobre, gli ospedali sedi dei centri di screening mammografico, accoglieranno le donne tra i 50 e i 69 anni

Redazione

12 Ottobre 2021 17:06

In occasione del mese della prevenzione del tumore della mammella l’Asp di Caltanissetta, domenica 24 ottobre, aprirà le porte degli Ospedali della Provincia, sedi dei Centri di Screening Mammografico (Caltanissetta, Gela, Mussomeli e Niscemi), per accogliere le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che vorranno sottoporsi allo Screening Mammografico, qualora non lo avessero ancora fatto. Tale iniziativa ha lo scopo di offrire un’ulteriore giornata di Screening Mammografico, per promuovere la diagnosi precoce del tumore alla mammella

. La prestazione è assolutamente gratuita e verrà svolta nel pieno rispetto delle norme di Sicurezza previste dalla normativa anti-Covid. Per partecipare è sufficiente contattare il numero telefonico indicato nella locandina. Per l’occasione saranno presenti Medici Radiologi Senologi a cui le donne potranno rivolgersi per qualunque chiarimento. Ne dà notizia la responsabile, la dottoressa Guadagnino. Per le prenotazioni chiamare dal 18 al 23 ottobre dalle ore 09:00 alle 13:00 al numero 0934 559226



In occasione del mese della prevenzione del tumore della mammella l'Asp di Caltanissetta, domenica 24 ottobre, aprirà le porte degli Ospedali della Provincia, sedi dei Centri di Screening Mammografico (Caltanissetta, Gela, Mussomeli e Niscemi), per accogliere le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che vorranno sottoporsi allo Screening Mammografico, qualora non lo avessero ancora fatto. Tale iniziativa ha lo scopo di offrire un'ulteriore giornata di Screening Mammografico, per promuovere la diagnosi precoce del tumore alla mammella . La prestazione è assolutamente gratuita e verrà svolta nel pieno rispetto delle norme di Sicurezza previste dalla normativa anti-Covid. Per partecipare è sufficiente contattare il numero telefonico indicato nella locandina. Per l'occasione saranno presenti Medici Radiologi Senologi a cui le donne potranno rivolgersi per qualunque chiarimento. Ne dà notizia la responsabile, la dottoressa Guadagnino. Per le prenotazioni chiamare dal 18 al 23 ottobre dalle ore 09:00 alle 13:00 al numero 0934 559226

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare