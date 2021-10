Attualita 361

Mercato ortofrutticolo di Caltanissetta, Petitto (Pd): "Indecenti i locali adibiti ai custodi"

Annalisa Petitto, consigliere del Pd, denuncia le condizioni di lavoro dei custodi

Redazione

20 Ottobre 2021 16:41

"Ancora una volta sono costretta a denunciare pubblicamente l’ennesimo scandalo e l’ennesima dimostrazione di come il sindaco Roberto Gambino e la sua giunta comunale non si prendano cura della nostra città, ed in questo caso dei nostri dipendenti comunali costretti a lavorare in condizioni igienico sanitarie assolutamente indegne. Mi riferisco ai custodi del mercato ortofrutticolo che devono attendere alle loro mansioni in locali pieni di muffa, ruggine, con arredi consumati e fatiscenti, con i vetri rotti, senza climatizzatori". E' quanto afferma in una nota l'avvocato Annalisa Petitto, consigliere comunale del Pd.

"Nei giorni scorsi - prosegue Petitto - ho effettuato un sopralluogo presso i locali del Mercato ortofrutticolo destinati ai custodi: ho scattato le foto che ho reso pubbliche e su questo scempio ho chiesto spiegazioni urgenti al Sindaco Gambino con un'interrogazione apposita nella speranza che in tempi rapidissimi si possa porre fine a tale vergognosa ed inaccettabile condizione di lavoro a cui sono costretti i custodi del Mercato ortofrutticolo. Non avere a cuore la salute e la dignità dei propri dipendenti è sinonimo di non curanza e totale indifferenza delle persone che lavorano dentro al Comune e che il Sindaco Gambino dovrebbe finanche ricordare essere suoi colleghi. Chiunque ha diritto a lavorare in ambienti salubri, puliti, dignitosi e ciò al netto del ruolo che riveste in pianta organica.



