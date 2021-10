Attualita 90

Mercato ortofrutticolo di Caltanissetta, Petitto: "Dopo la denuncia sono iniziati i lavori di manutenzione"

Ieri il consigliere comunale del Pd Annalisa Petitto ha effettuato un sopralluogo e constatato che i lavori di ristrutturazione sono iniziati

Redazione

30 Ottobre 2021 13:56

“Sono stata personalmente al mercato ortofrutticolo ed ho verificato che dopo la mia interrogazione al sindaco, presentata una settimana fa, l’ufficio tecnico del Comune di Caltanissetta ha fatto eseguire, immediatamente, i lavori per rendere vivibili i locali del mercato ortofrutticolo della nostra città. Eccovi le foto dei locali già ristrutturati (ed in corso di ristrutturazione) in cui i custodi del Comune di Caltanissetta, come ne avevano pieno diritto, potranno lavorare dignitosamente. Grazie all’ingegnere capo Giuseppe Tomasella e a tutti i dipendenti dell’ufficio tecnico. Una cosa dopo l’altra, sempre con il defibrillatore in mano, ci prendiamo cura della nostra città”. E’ quanto scrive il consigliere comunale del Pd Annalisa Petitto che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo al mercato ortofrutticolo, dopo aver denunciato un paio di settimane fa le condizioni di degrado in cui versavano i locali e in particolare quelli destinati al custode. Dopo la sua interrogazione sono iniziati i lavori di ristrutturazione e presto saranno conclusi.



