Attualita 180

Mensa scolastica a San Cataldo, la Sgb: "Chiuso positivamente tavolo in prefettura"

"I lavoratori delle mense scolastiche riconquistano la dignità lavorativa"

Redazione

20 Gennaio 2023 17:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mensa-scolastica-a-san-cataldo-la-sgb-chiuso-positivamente-tavolo-in-prefettura Copia Link Condividi Notizia

Si è conclusa positivamente la procedura conciliativa afferente la vertenza degli addetti alla mensa scolastica di San Cataldo (CL) richiesta da SGB. Al suddetto tavolo, erano presenti il Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, il sindaco di San Cataldo, avvocato Gioacchino Comparato, l’assessore Gabriele Amico, il rappresentante della Innova SPA, le rappresentanti territoriali SGB Orlando e Spinello. Alla base della protesta, avanzata dai lavoratori, la modifica delle mansioni, il ritiro delle pretestuose lettere di contestazione inoltrate ai lavoratori, le trattenute di buoni pasto, l’organizzazione del lavoro.

E’ utile ricordare – afferma Aldo Mucci - che SGB aveva ripetutamente chiesto alla INNOVA SPA, che nel cambio appalto dovevano essere garantite a lavoratori e lavoratrici le stesse condizioni economiche e contrattuali precedenti e necessariamente prima di firmare i contratti individuali, se non si firma un accordo che ne preveda le condizioni, i lavoratori hanno diritto di sottoporre il proprio contratto al sindacato per verificarne le condizioni previste, cosa che i lavoratori iscritti a SGB hanno preteso. Nel chiudere dunque una pagina tormentata, che ha visto i lavoratori delle mense scendere in piazza, esprimiamo un forte apprezzamento per la per la risposta pronta e puntuale del Prefetto, per la sua passione e capacità di dialogo con i lavoratori e le associazioni sul territorio.



Si è conclusa positivamente la procedura conciliativa afferente la vertenza degli addetti alla mensa scolastica di San Cataldo (CL) richiesta da SGB. Al suddetto tavolo, erano presenti il Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, il sindaco di San Cataldo, avvocato Gioacchino Comparato, l'assessore Gabriele Amico, il rappresentante della Innova SPA, le rappresentanti territoriali SGB Orlando e Spinello. Alla base della protesta, avanzata dai lavoratori, la modifica delle mansioni, il ritiro delle pretestuose lettere di contestazione inoltrate ai lavoratori, le trattenute di buoni pasto, l'organizzazione del lavoro. E' utile ricordare - afferma Aldo Mucci - che SGB aveva ripetutamente chiesto alla INNOVA SPA, che nel cambio appalto dovevano essere garantite a lavoratori e lavoratrici le stesse condizioni economiche e contrattuali precedenti e necessariamente prima di firmare i contratti individuali, se non si firma un accordo che ne preveda le condizioni, i lavoratori hanno diritto di sottoporre il proprio contratto al sindacato per verificarne le condizioni previste, cosa che i lavoratori iscritti a SGB hanno preteso. Nel chiudere dunque una pagina tormentata, che ha visto i lavoratori delle mense scendere in piazza, esprimiamo un forte apprezzamento per la per la risposta pronta e puntuale del Prefetto, per la sua passione e capacità di dialogo con i lavoratori e le associazioni sul territorio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare