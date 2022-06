Memorial Nuccia Grosso: al teatro Margherita di Caltanissetta serata finale per gli "studenti in toga"

Memorial Nuccia Grosso: al teatro Margherita di Caltanissetta serata finale per gli "studenti in toga"

Si saprà quali sono stati i migliori "studi legali", i testimoni, le arringhe

Serata finale del Memorial "Nuccia Grosso" domani, al teatro Margherita, dopo aver seguito quattro processi spettacolari a Elena di Troia, la regina Maria Antonietta, la monaca di Monza e Maria Tudor realizzati da 8 istituti superiori di Caltanissetta, Mazzarino e Gela. Gli studenti in toga “se le sono date” a forza di arringhe, testimonianze, contro esami e documenti inediti. Protagonisti gli istituti Ruggero Settimo, Volta, Rapisardi /Da Vinci, Manzon/Juvara, Vittorini, Carafa, Sturzo. Supportati dai professori e dagli avvocati del tribunale di Caltanissetta grazie al patrocinio degli ordini degli avvocati: Monia Giambarresi, Antonella Pecoraro, Salvatore Pace, Manfredi Manule, Claudio Vitellaro, Jennifer Guarino, Salvatore Incardone, Sergio Antonuccio.

Le corti: ll giudice Tona, il magistrato Giunta, gli avvocati Pastorello, Accardi, Di Prima, Alfano, Falzone. Si saprà quali sono stati i migliori “studi legali”, i testimoni, le arringhe. Un'esperienza per gli studenti che li ha trasportati in un vero processo ai personaggi della storia. Premi anche alla promozione del nostro territorio, alla cultura ed uno particolare dedicato alla nostra città. Non mancherà dei momenti dedicati alla giornalista Nuccia Grosso. Nulla di ricordi funebri, ma tutt’altro, grazie alla presenza del maestro Giorgio Villa e la giovane cantante Ginevra Azzaro. La serata di Gran Galà sarà presentata da Tony Maganuco. Manifestazione realizzata grazie all’assessorato alla cultura e dalla camera di commercio. L’ingresso è gratuito ed è suggerita la prenotazione.



