Memorial Nuccia Grosso a Caltanissetta: sotto processo Borgia e Robespierre

Gli alunni degli istituti Minosi, Russo, Volta e Settimo indosseranno la toga di accusa e difesa

Redazione

Saranno Lucrezia Borgia e Maximilian Robespierre ad andare sotto processo per la decima edizione del premio alla cultura memorial Nuccia Grosso. Gli studenti di scuola superiore indossando la toga con i “propri studi legali” per assumere la difesa o l’accusa dei personaggi storici. Sabato 29 Aprile presso l’aula consiliare saranno i ragazzi del liceo Mignosi che hanno assunto la difesa del celebre personaggio, guidati dalle insegnanti Luisella Cravotta e Fiorella Falci mentre lo studio legale dell’avvocato Salvatore Falzone sta impostando la linea difensiva con i ragazzi. Il Pubblico Ministero a chiedere la condanna di Lucrezia Borgia saranno gli studenti del I.I.S.S. Luigi Russo .A condurli lungo l’impostazione del processo sono l’insegnante Cristina Guarneri mentre lo studio legale è guidato dall’avvocato Piero Sorce. Lucrezia Borgia è accusata di Articolo 575 Codice Penale: omicidio, dispositivo dell'art. 577 Codice Penale.

Sabato 6 Maggio nell’aula consiliare sarà andrà sotto processo Maximilian Robespierre accusato dell'art. 280 Codice Penale. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona. In campo il liceo classico R.Settimo come Pubblico Ministero seguiti dall’insegnante Laura Bella e dall’avvocato Claudio Vitellaro. Saranno gli studenti del liceo Scientifico A.Volta a difendere il protagonista della rivoluzione francese. Le insegnanti Giulia Palermo, Adriana Valenza e Enza La Piana a seguire il progetto con il supporto dell’avvocato Riccardo Palermo.

Per la decima edizione una “bella iniziativa” nell’iniziativa. Gli istituti parteciperanno al “Chi vuole essere miliardario scolastico”. Dieci studenti che dovranno rispondere a dieci domande di cultura generale. Ogni scuola in base ai soldi raccolti con le risposte potranno fare beneficienza a loro scelta. Tutti gli eventi andranno in diretta streaming. L’evento è realizzato con l’assessorato alla cultura retto da Marcella Natale e col patrocinio dell’ordine degli avvocati.

Per quel che riguarda "la corte", hanno dato la loro adesione il giudice Giambattista Tona, il giudice Alessandra Giunta, il direttore della scuola forense Renata Accardi e la fondazione scuola forense Giuseppe Alessi con l’avvocato Boris Pastorello. Al termine di tutti gli eventi il 13 Maggio il gran Galà al teatro Margherita dove si conosceranno i vincitori e saranno premiate le iniziative col“ premio alla cultura”, premio alla cultura "promozione del territorio"premio alla cultura" l'iniziativa dell'anno"



