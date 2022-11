Meloni su rave party: è finita l'Italia dove alcuni non rispettano le regole. Per il Pd un caso di "comicità involontaria"

"Rave illegali: è finita l'Italia nella quale alcuni rispettano le regole e altri no". Lo scrive sui suoi social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rilanciando uno spezzone della sua conferenza stampa dopo le ultime scelte del Cdm. Su twitter replica Andrea Orlando del Partito Democratico. "Meloni: ?È finita l'Italia dove alcuni rispettano le regole e altri no'. Dopo aver annunciato un condono fiscale - scrive - e l'abolizione delle multe per la violazione delle norme anti Covid. Un caso di comicità involontaria. Presumo".