Mega festa per il battesimo del piccolo Gabriele Ciavarro, tanta commozione ed eleganza

Il padrino scelto è stato il giornalista e conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini

Prima tanta commozione nella cattedrale di Agrigento, poi una mega festa in riva al mare per il battesimo di Gabriele Ciavarro, il bellissimo piccolo di Clizia Incorvaia e di Paolo Ciavarro.La coppia, nata all'interno di una delle trascorse edizioni del Grande Fratello Vip, ha voluto festeggiare nella terra di lei. Il padrino scelto è stato il giornalista e conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini che è apparso molto preso nel ruolo che dovrà rivestire nella vita, anche futura, del suo figlioccio.Per l'occasione l'influencer e showgirl ha indossato un abito azzurro da principessa che poi ha sostituito con un abito corto e più sbarazzino per il mega party organizzato in un locale sul mare. Presenti anche i nonni paterni del piccolino, gli attori Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.(La Sicilia.it)



