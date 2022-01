Politica 290

Meetup San Cataldo 5 Stelle, rinnovate cariche funzionali: Stefano Caprioli è il portavoce

La responsabile web sarà l'attivista Giovanna Capizzi, garante Pietro Fascianella. Ecco tutte le cariche

Redazione

L’assemblea del Meetup San Cataldo 5 Stelle, nel corso della seduta in videoconferenza dello scorso 21 gennaio, ha rinnovato le proprie cariche funzionali, cariche che hanno il solo scopo di dare una certa organizzazione al gruppo che è funzionale ad operare al meglio. La carica di Portavoce, che avrà il compito di gestire i rapporti tra il gruppo e l’esterno, è stata attribuita all’Ing. Stefano Caprioli, che succede al neo eletto Consigliere Comunale Adriano Bella. Per la carica di Responsabile Web, al quale compete la gestione del sito “www.sancataldo5stelle.wordpress.com” e della pagina Facebook, è stata scelta l’attivista Giovanna Capizzi.

Al ruolo di Garante è stato riconfermato Pietro Fascianella il quale ha il compito di organizzare il lavoro interno e le riunioni, come anche sono state riconfermate la Segretaria, Maria Rosaria Intorre che avrà il compito di redigere i verbali delle assemblee e Rosaria Mangione, il quale avrà il compito di coordinare e coadiuvare i gruppi di lavoro che trattano i diversi temi. La conferma delle cariche, danno ulteriormente fiducia alle potenzialità delle persone rielette. Il neo eletto Portavoce Ing. Stefano Caprioli nella sua dichiarazione a seguito dell’elezione: “Dopo una campagna elettorale, conclusasi con la vittoria e l’elezione a Sindaco di Gioacchino Comparato e dei Consiglieri Comunali, Adriano Bella, Cinzia Naro e David Alù, mi sento orgoglioso di ricoprire questa importante carica in un gruppo che negli anni è stato molto operativo e volenteroso verso le problematiche del nostro paese. Continueremo a dare continuità mantenendoci sempre su questa strada, dando voce alle esigenze della comunità alla ricerca sempre di soluzioni migliori da presentare alla neo-amministrazione.

“Il ruolo di Garante è importante al fine di valutare le giuste modalità per l’azione dei gruppi di lavoro.” queste le parole del Garante Pietro Fascianella. “Sono state numerosissime in questi anni le attività del Meetup che hanno dato importanti risultati. Attività sempre coordinate da chi ha ricoperto questo importante ruolo all’interno del gruppo” ricorda la Coordinatrice dei Gruppi di Lavoro Rosaria Mangione. “Per la gestione del gruppo, il ruolo di Segretaria è molto importante per la sua corretta funzionalità, che deve essere attenta e sempre presente a tutte le attività svolte dai suoi componenti. È un lavoro di un attivista che non si ferma mai” afferma la Segretaria Maria Rosaria Intorre.

Conclude gli interventi e il Responsabile Web Giovanna Capizzi “L’informazione e la comunicazione, tramite la rete, è diventata di fondamentale importanza per mettere a tenere a conoscenza i cittadini del lavoro svolto dal gruppo e per fare in modo di mantenere sempre un stretto contatto con la cittadinanza.

Ricordo inoltre che il Meetup San Cataldo 5 Stelle è composto da cittadini che mettono a disposizione liberamente le loro competenze per il bene della cittadinanza; pertanto, invitiamo i concittadini a partecipare alle riunioni settimanali che, in questo periodo, vengono svolte in videoconferenza.

Il link di partecipazione sarà pubblicato settimanalmente sulla nostra pagina Facebook San Cataldo 5 Stelle”.





