Sport 200

Meeting di Special Olympics Italia: obiettivo 2026 per i Giochi del Mediterraneo

Giovanni Caramazza è il nuovo presidente del Team Sicilia

Redazione

Due giornate importanti quelle vissute da Special Olympics Italia a Catania nel meeting di formazione tenutosi sabato e domenica scorsi presso la struttura del Catania International Airport Hotel. Lo Staff nazionale del movimento, guidato dal vicepresidente Alessandro Palazzotti e dal direttore nazionale Alessandra Palazzotti, ha incontrato lo Staff del Team Sicilia coordinato dal direttore regionale Natale Saluci insieme ai direttori provinciali e ai referenti di associazioni, scuole ed enti con cui il movimento collabora per affermare la propria "mission": l'inclusione attraverso lo sport. Circa 250 i partecipanti, compresi rappresentanti delle istituzioni: tra gli altri, l'assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina, il senatore della Repubblica Pietro Lorefice, il vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola e l'assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi.

Proprio "Sicilia inclusiva" è il nome del progetto sostenuto dalla Regione Siciliana, che punta a radicare ancor di più Special Olympics nel territorio. Durante il meeting, spazio anche a due tappe importanti per il movimento nell'isola: la condivisione dell'obiettivo "Giochi del Mediterraneo", da organizzare nel 2026 in collaborazione con Special Olympics Europa Eurasia, e l'annuncio della nomina di Giovanni Caramazza a presidente del Team Sicilia. Il prof. Caramazza, coordinatore regionale di Educazione fisica e sportiva, entra dunque a far parte della grande famiglia di Special Olympics pronta a rinnovare con entusiasmo l'impegno per abbattere le barriere strutturali e culturali ancora esistenti, puntando alla totale inclusione delle persone con disabilità.



