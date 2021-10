Cronaca 411

Medico finge di iniettare il vaccino a due suoi parenti: sospeso e denunciato

E' successo a Messina dove un medico avrebbe tentato di far ottenere ai suoi due congiunti il green pass

Redazione

10 Ottobre 2021 19:48

Ai tempi del Coronavirus succede anche che un medico faccia la puntura per il vaccino ma senza iniettarlo davvero. È accaduto al centro vaccinale della zona jonica di Messina. Secondo quanto è stato ricostruito, il camice bianco avrebbe tentato di favorire due parenti che avrebbero tentato di ottenere illegalmente il Green pass. Il medico è stato sospeso dall'attività ed è stato denunciato alla procura della Repubblica. I vaccini non sono stati registrati. Per lui è scattata anche la segnalazione all'Ordine dei medici. A rivelarlo il commissario dell'Asp Dino Alagna.(Gds.it)



