Medico e attore, il nisseno Calogero Bellavia vince il premio come migliore attore co-protagonista al Piccolo Teatro di Alcamo

Da molti anni fa parte della Compagnia Stabile Teatro Insieme di San Cataldo dove ha interpretato vari ruoli in diverse rappresentazioni teatrali

Redazione

Domenica 19 Marzo il dottore Calogero Bellavia, ha ricevuto il premio nel Piccolo Teatro di Alcamo quale migliore attore co-protagonista nell'interpretazione di Pasquale in "Miseria e Nobiltà", per la regia di Ivano Ferrara. Bellavia è originario di Serradifalco, ma da tanti anni risiede a Caltanissetta. Ha svolto la sua professione di medico all'ospedale di San Cataldo, da qualche mese è in pensione. Da molti anni fa parte della Compagnia Stabile Teatro Insieme di San Cataldo dove ha interpretato vari ruoli in diverse rappresentazioni teatrali. Nel 2016 e 2017 ha interpretato il personaggio di Nicodemo nella Rappresentazione Sacra della Scinnenza di San Cataldo. Nel corso della sua attività teatrale ha vinto diversi premi in diverse località della nostra regione. Ancora oggi è uno dei migliori attori che Teatro Insieme vanta di avere.



