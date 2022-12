Medico colpito con un'accetta a Milano è in gravissime condizioni. Fermato l'aggressore

Nel corso della perquisizione a casa dell'aggressore, reo confesso, in una cantina, i Carabinieri hanno trovato l'accetta, arma del delitto

È stato sottoposto a fermo di p.g. dai carabinieri ieri l'uomo, 62enne, pregiudicato di Rozzano, che ha colpito alla testa con un'accetta un medico del Policlinico San Donato nel parcheggio dell'ospedale. L'uomo, datosi alla fuga dopo il fatto, è stato trovato e fermato dai Carabinieri a Rozzano, mentre saliva a bordo della sua auto. Nel corso della perquisizione a casa dell'aggressore, reo confesso, in una cantina, i Carabinieri hanno trovato l'accetta, arma del delitto. L'uomo è stato condotto al carcere di San Vittore. La vittima, medico di 76 anni, è ricoverato all'ospedale San Raffaele, in coma farmacologico, in gravissime condizioni.



