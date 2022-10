Cronaca 235

Giornalista morta ad Agrigento per malaria non diagnosticata: medico rinviato a giudizio

Loredana Guida morì il 28 gennaio del 2020, perché i medici non avrebbero diagnosticato la malaria

Redazione

17 Ottobre 2022 20:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/medico-a-giudizio-per-la-morte-di-loredana-guida-il-gup-di-agrigento-malaria-non-diagnosticata Copia Link Condividi Notizia

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il rinvio a giudizio di Francesco Sciortino, medico di base, accusato di omicidio colposo nell’ambito della morte di Loredana Guida, 44 anni, collaboratrice del Giornale di Sicilia e insegnante. La donna morì il 28 gennaio del 2020, perché i medici non avrebbero diagnosticato la malaria che aveva contratto in occasione di un recente viaggio in Africa. Si tratta del terzo rinvio a giudizio disposto sul caso.A Sciortino, la cui posizione era stata separata dalle altre per un errore della Procura che aveva omesso di dare seguito alla richiesta di interrogatorio, messa per iscritto dai suoi legali Giuseppe e Nicola Grillo, si contesta di avere sottovalutato i sintomi della malaria che sarebbero stati facilmente intuibili - è l’atto di accusa del pm Elenia Manno che ha svolto le indagini - in quanto la febbre arrivava a pochi giorni dal viaggio in Africa di cui il medico sarebbe stato a conoscenza perché la donna glielo avrebbe fatto presente.(Gds.it)



Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto il rinvio a giudizio di Francesco Sciortino, medico di base, accusato di omicidio colposo nell'ambito della morte di Loredana Guida, 44 anni, collaboratrice del Giornale di Sicilia e insegnante. La donna morì il 28 gennaio del 2020, perché i medici non avrebbero diagnosticato la malaria che aveva contratto in occasione di un recente viaggio in Africa. Si tratta del terzo rinvio a giudizio disposto sul caso.A Sciortino, la cui posizione era stata separata dalle altre per un errore della Procura che aveva omesso di dare seguito alla richiesta di interrogatorio, messa per iscritto dai suoi legali Giuseppe e Nicola Grillo, si contesta di avere sottovalutato i sintomi della malaria che sarebbero stati facilmente intuibili - è l'atto di accusa del pm Elenia Manno che ha svolto le indagini - in quanto la febbre arrivava a pochi giorni dal viaggio in Africa di cui il medico sarebbe stato a conoscenza perché la donna glielo avrebbe fatto presente.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare