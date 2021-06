Attualita 51

Medici pensionati, Roberto Leone nuovo presidente della federazione di Caltanissetta

Il medico Roberto Leone è stato eletto all’unanimità nuovo presidente per il quadriennio 2021-2024

Redazione

11 Giugno 2021 12:45

Il medico Roberto Leone è stato eletto all’unanimità nuovo presidente per il quadriennio 2021-2024 della sezione di Caltanissetta della Feder.S.P.eV, la Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove che raggruppa medici, farmacisti e veterinari e tutela gli interessi morali, economici, giuridici, professionali ed assistenziali dei soci. Roberto Leone, 65 anni, attuale consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, subentra alla dottoressa Serafina Surrenti che, al termine dell’assemblea ha ringraziato gli iscritti all’associazione per la fiducia e il sostegno ricevuto nel corso del suo mandato.

Sono stati anche eletti i nuovi consiglieri del direttivo: Silvana Castronovo, Rosanna Milisenna, Silvana Di Francesco, Loredana Medico, Angelo Candura e Michele Piangiamore. All’assemblea ha partecipato il presidente della Feder.S.P.eV Sicilia, Antonino Arcoraci. Al neo presidente Leone sono giunti gli auguri del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Giovanni D’Ippolito, che ha ringraziato la presidente uscente Surrenti per l’impegno profuso nelle attività assistenziali e sociali della federazione a sostegno dei medici di tutto il territorio nisseno e per la sua professionalità e umanità nel corso della sua lunga carriera.



