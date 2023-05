Salute 405

Medici di Caltanissetta a lezione sul biocontenimento nel trasporto dei pazienti Covid-19

Ultimo incontro con l'infettivologo Averna per chiudere le 50 ore di formazione organizzate dall'Ordine dei medici di Caltanissetta.

Redazione

Hanno seguito con grande attenzione più di 50 ore di lezioni teorico-pratiche i medici che hanno intrapreso, a partire dal mese di dicembre 2022, un percorso formativo che ha permesso loro di approfondire diversi aspetti afferenti la gestione delle emergenze da quelle traumatologiche a quelle osteriche/ginecologiche, da quelle cardiologiche a quelle pediatriche sino alle maxiemergenze, immobilizzazione e trasporto del politraumatizzato, passando poi per il ruolo del medico di medicina generale durante le emergenze/urgenze, elementi di protezione civile e infine l'utilizzo delle apparecchiature di telemedicina. Manca soltanto l'esame finale, intanto però i corsisti hanno assistito all'ultima lezione del "Progetto Trinacria: l'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria in emergenza/urgenza", svoltasi ieri a San Cataldo presso la Casa del Fanciullo Cammarata.

L'infettivologo Alfonso Averna ha spiegato ai presenti le procedure "che riguardano il biocontenimento nel trasportare i pazienti infetti da Covid ed evitare la trasmissione agli operatori sanitari", ha sottolineato, facendo riferimento anche ai "pazienti Covid positivi - ha aggiunto- che sono ricoverati in reparto" e non dimenticando nemmeno l'aspetto terapeutico. "Parliamo oggi anche di terapia, per quanto riguarda il Coronavirus, ad ampio spettro- ha affermato - della terapia sintomatica, della terapia antivirale e degli anticorpi monoclonali, quindi di tutta la terapia che in atto abbiamo per il Coronavirus".



