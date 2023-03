Salute 37

Medici chiamati a fare "Scacco matto al tumore della mammella", incontro all'aula magna del Consorzio universitario

L'incontro promosso dall'OMCeO di Caltanissetta e da Stefano Viletto, direttore dell'unità operativa di Oncologia del Sant'Elia

Redazione

01 Marzo 2023 15:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/medici-chiamati-a-fare-scacco-matto-al-tumore-della-mammella-incontro-allaula-magna-del-consorzio-universitario Copia Link Condividi Notizia

"Scacco matto al tumore della mammella", questo il titolo del corso multidisciplinare in Oncologia organizzato dallOMCeO della provincia di Caltanissetta e promosso dal direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia Medica del Sant'Elia di Caltanissetta Stefano Vitello. Un altro appuntamento per i medici del territorio, che si svolgerà venerdì 3 marzo 2023 a partire dalle 15:30 nell'Aula Magna del Consorzio Universitario nisseno.

Si discuterà di screening, familiarità e ancora di diagnosi e dunque come reagire davanti ad un nodulo sospetto, le diverse tipologie di intervento e terapie nel caso delle forme localizzate e metastatiche, cure palliative e terapia del dolore. Si darà voce anche alle associazioni di volontariato in ospedale. Si analizzeranno inoltre le criticità riscontrate e soprattutto i margini di miglioramento.

L'iscrizione al corso, accreditato presso il Ministero della Salute, è gratuita. Verrà poi rilasciato un attestato di partecipazione con l'indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla commissione E.C.M



"Scacco matto al tumore della mammella", questo il titolo del corso multidisciplinare in Oncologia organizzato dallOMCeO della provincia di Caltanissetta e promosso dal direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia Medica del Sant'Elia di Caltanissetta Stefano Vitello. Un altro appuntamento per i medici del territorio, che si svolgerà venerdì 3 marzo 2023 a partire dalle 15:30 nell'Aula Magna del Consorzio Universitario nisseno. Si discuterà di screening, familiarità e ancora di diagnosi e dunque come reagire davanti ad un nodulo sospetto, le diverse tipologie di intervento e terapie nel caso delle forme localizzate e metastatiche, cure palliative e terapia del dolore. Si darà voce anche alle associazioni di volontariato in ospedale. Si analizzeranno inoltre le criticità riscontrate e soprattutto i margini di miglioramento. L'iscrizione al corso, accreditato presso il Ministero della Salute, è gratuita. Verrà poi rilasciato un attestato di partecipazione con l'indicazione dei crediti formativi attribuiti dalla commissione E.C.M

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare