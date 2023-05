Cronaca 394

Medici anestesisti argentini anche nel sud della provincia: incontro tra la sen. Damante ed il commissario Asp Caltanissetta Caltagirone

La senatrice ha discusso anche con il direttore sanitario Fiorella della chiusura delle sale operatorie a Mussomeli e Niscemi

I lavori in corso nelle sale operatorie dei presidi sanitari di Mussomeli e Niscemi e la carenza di anestesisti negli ospedali della provincia di Caltanissetta, a due mesi di distanza dalla richiesta, stamane sono stati al centro di un incontro, svoltosi a Caltanissetta, tra la senatrice del Movimento 5 Stelle Ketty Damante, il commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone ed il direttore sanitario Luciano Fiorella.

“La sala operatoria di Mussomeli, chiusa per problemi legati all’impianto di osmosi e alla presenza di porte non a norma, ha riaperto la prima settimana di maggio – spiega la senatrice Damante – poiché l’impianto è stato sostituito. Tuttavia, le nuove porte non sono state ancora installate ma da parte dell’Asp c’è l’impegno a procedere nel più breve tempo possibile. Alla domanda sul motivo della chiusura improvvisa delle sale operatorie, il direttore sanitario ha dichiarato di aver assunto il provvedimento in autotutela e di avere riaperto la sala operatoria di Mussomeli successivamente all’autorizzazione da parte dei Nas. Per i complessi operatori di Niscemi, la programmazione dei lavori dovrebbe concludersi entro giugno. Nel frattempo, negli ex locali della sala parto sarà attivato un ambulatorio di piccola chirurgia e oculistica”.

Il focus dell’incontro si è poi spostato sulla carenza di anestesisti al “Vittorio Emanuele” di Gela. “L’Asp mi ha riferito – conclude la senatrice Damante – che nel bando pubblicato per l’assunzione a tempo indeterminato di 192 unità, sono previsti 20 anestesisti e che le commissioni, dovrebbero concludere le selezioni entro giugno. Infine sono in arrivo ulteriori 9 anestesisti provenienti dall’Argentina, di cui 2/3 saranno destinati all’ospedale di Mussomeli e gli altri all’area sud di Caltanissetta”.



