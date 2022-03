McDonald's cerca in Sicilia150 persone da inserire in diversi ristoranti: ecco come candidarsi

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito della nota azienda

Redazione

McDonald’s torna ad assumere e lo fa anche in Sicilia. Sono 150 i posti che dovranno essere coperti in base a un piano di crescita che prevede l'assunzione di 5.000 persone in tutta la Penisola. In Sicilia sono 150 le figure da inserire in organico nei suoi ristoranti di Agrigento (10 assunzioni), Palermo (40 assunzioni), Catania (20 assunzioni), San Giovanni La Punta (10 assunzioni), Giarre (10 assunzioni), Misterbianco (10 assunzioni), Belpasso (10 assunzioni), Ragusa (5 assunzioni), Vittoria (5 assunzioni), Siracusa (15 assunzioni), Melilli (5 assunzioni), Trapani (5 assunzioni), Castelvetrano (5 assunzioni).

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito (McDonald’s.it), attraverso la compilazione di un questionario su diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, "che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s", si legge in una nota. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida. "Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti - si legge in una nota -, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti". Per ulteriori informazioni sulle opportunità di lavoro in McDonald’s è possibile visitare la sezione “Entra nel Team”. (Gds.it)



